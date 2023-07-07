شهيدان فلسطينيان برصاص الاحتلال في نابلس

استُشهد شابان فلسطينيان وأصيب ثلاثة آخرون، برصاص قوات الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم الجمعة، في البلدة القديمة من مدينة نابلس.

وأكدت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة وأعدمت الشابين: حمزة مؤيد محمد مقبول (32 عاما)، وخيري محمد سري شاهين (34 عاما).

وأضافت الوكالة بأن جنود الاحتلال اقتحموا حارتي الحبلة والفقوس في البلدة القديمة، وحاصروا ديوان آل مقبول، وسط إطلاق كثيف للرصاص، وطالبوا الشابين مقبول وشاهين بتسليم نفسيهما، ولحظة خروجهما من الديوان، أطلق قناصة الاحتلال النار صوبهما بشكل مباشر وكثيف، ما أدى لاستشهادهما على الفور.

وأشارت وكالة وفا إلى أن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال في المكان، أسفرت عن إصابة ثلاثة شبان، أحدهم أصيب بالرصاص في ظهره وقدمه، وآخر بقنبلة غاز في وجهه، نقلوا على إثرها للمستشفى.

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