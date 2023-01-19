شهيدان فلسطينيان وثلاث إصابات برصاص الاحتلال خلال العدوان على جنين

أعلنت مصادر طبية في مستشفى ابن سينا بمدينة جنين شمال الضفة الغربية فجر اليوم الخميس، عن استشهاد فلسطينيين، وإصابة ثلاثة آخرين، برصاص قوات الاحتلال الصهيونية، خلال عدوانها على مدينة جنين ومخيمها.

والشهيدان هما: جواد فريد حسين بواقنة (58 عاما) وهو معلم في مدرسة حشاد الثانوية، وأب لستة أبناء، والاسير المحرر أدهم محمد باسم جبارين (26 عاما)، وكلاهما من مخيم جنين.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت مخيم جنين، ونشرت قناصة على أسطح عدد من المنازل والبنايات المطلة على المخيم.

وأشار شهود عيان إلى أن وحدات احتلال خاصة تسللت إلى عمارة سكنية على مدخل المخيم، واقتحمت عدة شقق فيها واحتجزت ساكنيها واستولت على هواتفهم النقالة.

وقال أمين سر حركة « فتح » اقليم جنين عطا أبو ارميلة لوكالة أنباء فلسطين الرسمية « وفا »، إن قوات الاحتلال اطلقت النار على المعلم بواقنة، اثناء محاولته تقديم الاسعاف للشاب جبارين، الذي أصيب أمام منزله في منطقة « الساحة »، وسط مخيم جنين.

وأضاف أن قوات الاحتلال منعت طواقم الاسعاف من الدخول إلى المخيم لتقديم العلاج ونقل المصابين الى المستشفى، ما اضطر الاهالي لنقلهما إلى مستشفى ابن سينا بمركبة خاصة، وعند وصولهما بفترة قصيرة أعلن عن استشهادهما متأثرين بإصابتيهما.

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