شهيدان فلسطينيان و25 إصابة برصاص الاحتلال في نابلس

استُشهد اليوم الأربعاء، فلسطينيان وأصيب 25 آخرون بينهم 4 بجروح خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الصهيوني، خلال عدوانها المتواصل على مدينة نابلس.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب، أن مواطنين استشهدا متأثرين بجروحهما برصاص الاحتلال، فيما استقبل مستشفى رفيديا الحكومي 20 إصابة بالرصاص الحي، بينها 4 إصابات خطيرة، ومستشفى نابلس التخصصي، إصابة حرجة بالرصاص الحي في البطن والظهر، ومستشفى النجاح، 4 إصابات بالرصاص الحي.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت حارة الشيخ مسلم على أطراف البلدة القديمة من نابلس، وحاصرت منزلا، وسط إطلاق نار كثيف.

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