شهيدان في قصف للاحتلال استهدف محيط دمشق

استهدف قصف للاحتلال الصهيوني نُفِّذ منتصف ليل الإثنين، محيط العاصمة السورية، دمشق، في عدوان هو الرابع خلال 6 أيام، ما أسفر عن سقوط شهيدين مدنيين.

ونقلت الوكالة الرسمية السورية « سانا »، عن مراسلها: « وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في أجواء دمشق ».

وقالت: « فجر اليوم، نفذ العدو الصهيوني عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق والمنطقة الجنوبية، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، وأدى العدوان إلى استشهاد مدنيين اثنين ووقوع بعض الخسائر المادية ».

وذكرت تقارير أن « أحد صواريخ الدفاع الجوي السوري، سقط في الجولان السوري المحتل »، مشيرة إلى سماع دويّ « سلسلة من الانفجارات »، شماليّ البلاد.

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