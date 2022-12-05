شهيد فلسطيني و6 إصابات خلال اقتحام الاحتلال لمخيّمٍ جنوب بيت لحم

استُشهد صباح اليوم الإثنين، الشاب عمر يوسف حسن مناع « فرارجة » البالغ من العمر 22 عاما وأصيب 6 آخرون، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية « وفا »، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم وداهمت عدة منازل، واثر ذلك اندلعت مواجهات، اطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت، ما أدى الى إستشهاد الشاب مناع بعد اصابته برصاصة في الصدر، فيما أصيب 6 آخرون بالرصاص الحي في الأطراف، نقلوا الى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضافت المصادر ذاتها، ان قوات الاحتلال اعتقلت آخرين بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها.

وأعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم الإضراب الشامل اليوم، ودعت جماهير المحافظة للمشاركة في تشييع جثمان الشهيد مناع.

وبارتقاء الشاب مناع يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 212 شهيدا، بينهم 160 في الضفة و52 في قطاع غزة.

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