شهيد وإصابة ضابطين صهاينة بعملية دهس وإطلاق نار في كفر قاسم

أعلنت شرطة الاحتلال الصهيوني أن ضابطين أصيبا في عملية دهـس وإطلاق نار بكفر قاسم، فجر اليوم الجمعة.

وقالت شرطة الاحتلال الصهيوني إن إثنين من عناصرها أصيبوا بجروح طفيفة، نقلا على إثرها للعلاج في مستشفى “بيلنسون” في بيتح تكفا، بادعاء تعرضهما للدهس وإطلاق النار في كفر قاسم، وذكرت أن قائد المنطقة وصل إلى المكان وأجرى تقييما ميدانيا للأوضاع.

وفي السياق ذاته، قالت وسائل إعلام العدو إنه « وقعت عملية إطلاق نار ودهس نفذها شاب فلسطيني في مدينة كفر قاسم بالداخل المحتل، وأدت لإصابة عنصرين من شرطة الاحتلال »، مشيرة الى استشهاد منفذ العملية خلال اشتباك مع شرطة الاحتلال التي وصلت لمكان العملية.

واستدعت شرطة الاحتلال العشرات من عناصرها في كفر قاسم، وأرسلت تعزيزات أمنية تشمل عناصر من الوحدات الخاصة، وفق ما جاء في بيانها، وحوّلت المدينة إلى ثكنة عسكرية.

وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد الشاب نعيم محمود ذيب بدير برصاص شرطة الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، في كفر قاسم بمنطقة المثلث الجنوبي، بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس وإطلاق نار.

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