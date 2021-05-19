صباح اليوم: 4 شهداء بينهم صحفي و10 إصابات وتدمير 7 منازل ومؤسسات في غزة

استشهد 4 فلسطينيين بينهم الصحفي يوسف أبو حسين، وأصيب 10 آخرون صباح اليوم الأربعاء، في سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الصهيوني على مناطق مختلفة من غزة.

وأدانت نقابة الصحفيين والكتل الصحفية استهداف الاحتلال لمنزل الصحفي في اذاعة الاقصى يوسف أبو حسين في حي الشيخ رضوان بغزة ما ادى لاستشهاده وتدمير منزله، محملة سلطات الاحتلال وقادته كامل المسؤولية عن هذه الجريمة النكراء.

كما دمرت طائرات الاحتلال صباح اليوم، منزلا في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس ومنزلا لعائلة وسط المدينة ومنزلا لعائلة بحي الزيتون جنوب مدينة غزة ومنزلا يعود لاحد مسؤولي الامن الداخلي ببلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى تدميرها منزلا لعائلة بدير البلح.

وقصفت طائرات الاحتلال مركزا شبابيا بخان يونس ومبنى الجمعية الخيرية برفح، ودمرت طائرات الاحتلال الاستطلاع والحربية منزلا غرب مخيم جباليا .

كما استهدفت طائرات الاحتلال موقع الشهداء برفح بثلاثة صواريخ ونفذت سلسلة غارات على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

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