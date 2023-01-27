طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات على عدة مواقع في قطاع غزة

شنت طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم الجمعة، سلسلة غارات على مواقع مختلفة في قطاع غزة.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن طائرات الاحتلال أطلقت نحو 15 صاروخا على موقع في مخيم المغازي وسط القطاع، ما أدى إلى تدميره بالكامل وإلحاق أضرار بمنازل وممتلكات المواطنين المجاورة.

وتسبب القصف الصهيوني بانقطاع التيار الكهربائي عن وسط القطاع، وبات المواطنون في ظلام دامس.

وقصفت طائرات الاحتلال موقعا جنوب غرب مدينة غزة بعدد من الصواريخ، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه، كما قصفت موقعا آخر شمال القطاع بعدة صواريخ.

وتسبب القصف الصاروخي للاحتلال بحالة من الذعر والخوف في صفوف الأطفال.

ويأتي التصعيد الصهيوني في قطاع غزة، بعد ساعات من استشهاد 10 مواطنين في الضفة، تسعة منهم خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها.

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