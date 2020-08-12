طائرات الاحتلال تقصف عدة مواقع في قطاع غزة

شنت طائرات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الأربعاء، سلسلة غارات على عدة مواقع في مدينة غزة ووسط وجنوب القطاع.

واستهدفت طائرات الاحتلال بصاروخين موقعاً جنوب مدينة غزة، وموقعاً آخر في محافظة رفح جنوب القطاع.

وكشف مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية « وفا » بأن مدفعية الاحتلال أطلقت بالتزامن مع القصف الجوي عدة قذائف صوب أراضٍ زراعية قرب مخيم البريج وسط القطاع وشرق حي النهضة شرق رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى أضرار مادية في الأماكن المستهدفة، دون وقوع إصابات في صفوف المواطنين.

وزعمت قوات الاحتلال أن القصف الجوي والمدفعي يأتي رداً على إطلاق بالونات حارقة صوب المستعمرات القريبة من المناطق الشرقية لقطاع غزة، ما تسبب في اشتعال الحرائق في الأراضي والمحاصيل الزراعية.

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