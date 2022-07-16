طائرات الاحتلال تقصف غزة ومخيم النصيرات

شن الطيران الحربي الصهيوني خلال ساعات الفجر الأولى اليوم السبت، غارة عنيفة مستهدفا موقعا للمقاومة الفلسطينية بمدينة غزة واخر بمخيم النصيرات وسط القطاع.

وكشفت وكالة « معا » الفلسطينية أن طائرات الاحتلال الحربية أطلقت 5 صواريخ على الاقل صوب موقع للمقاومة جنوب غرب مدينة غزة، ودوت الانفجارات بشكل عنيف جنوب غرب المدينة دون الابلاغ عن وقوع اصابات.

كما تصاعدت ألسنة الدخان من الموقع المستهدف والذي تعرض لأضرار مادية جسيمة.

وقصفت طائرات الاحتلال في وقت لاحق موقع شهداء النصيرات وسط القطاع ما الحق اضرارا مادية جسيمة به.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق، سقوط صاروخين على مدينة عسقلان الى الشمال من قطاع غزة.

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