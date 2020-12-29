عبد المجيد تبون يعود إلى الجزائر بعد تعافيه من كورونا

اخر تحديث : 29/12/2020

تبون

عاد رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون مساء اليوم الثلاثاء، إلى الجزائر، بعد قضائه فترة علاج بألمانيا إثر تعرضه لمرض كوفيد-19.
يذكر أن تبون كان قد دخل إلى وحدة متخصصة للعلاج بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة (الجزائر العاصمة) يوم 27 أكتوبر الماضي، قبل أن يتم نقله إلى ألمانيا في 28 من الشهر نفسه لإجراء « فحوصات طبية معمقة » بناء على توصية الطاقم الطبي.


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