عبد المجيد تبون يُؤدي اليمين الدستورية رئيسا للجزائر

أدى الرئيس الجزائري المنتخب « عبد المجيد تبون » صباح اليوم الخميس، اليمين الدستورية رئيسا جديدا للجزائر لولاية مدتها 5 سنوات بعد أسبوع من فوزه بانتخابات الرئاسة من الجولة الأولى.

وتمت مراسم التنصيب في قصر المؤتمرات بالعاصمة، وأدى تبون (74 عاما) اليمين أمام رئيس المجلس الدستوري وبحضور شخصيات تاريخية وسياسية وإطارات سامية في الدولةو قيادات الجيش الشعبي الجزائري، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.

وكان المجلس الدستوري قد أعلن رسميا عن انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية، وحصوله على نسبة 58.13 بالمائة من الأصوات.

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