عدوان صهيوني يُودي بحياة عائلة سورية ويُدمر عدّة منازل

اخر تحديث : 22/01/2021

عدوان صهيوني يُودي بحياة عائلة سورية ويُدمر عدّة منازل

توفيت أسرة من 4 أشخاص وأصيب عدد آخر من المدنيين بينهم أطفال جراء العدوان الصهيوني الذي استهدف محيط محافظة حماة فجر اليوم الجمعة، وتسبب أيضاً بتدمير عدة منازل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية « سانا » .

وذكر مصدر عسكري بأن العدوان الصهيوني الجوي « أسفر عن وفاة أسرة من أب وأم وطفلين وجرح 4 آخرين هم امرأة وطفلان وعجوز إضافة إلى تدمير ثلاثة منازل للمواطنين على الطرف الغربي لمدينة حماة.
كما تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها.


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