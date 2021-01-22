عدوان صهيوني يُودي بحياة عائلة سورية ويُدمر عدّة منازل

توفيت أسرة من 4 أشخاص وأصيب عدد آخر من المدنيين بينهم أطفال جراء العدوان الصهيوني الذي استهدف محيط محافظة حماة فجر اليوم الجمعة، وتسبب أيضاً بتدمير عدة منازل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية « سانا » .
وذكر مصدر عسكري بأن العدوان الصهيوني الجوي « أسفر عن وفاة أسرة من أب وأم وطفلين وجرح 4 آخرين هم امرأة وطفلان وعجوز إضافة إلى تدمير ثلاثة منازل للمواطنين على الطرف الغربي لمدينة حماة.
كما تصدت وسائط الدفاع الجوي السوري للصواريخ المعادية وأسقطت معظمها.
كلمات البحث :سوريا;عائلة;عدوان صهيوني
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