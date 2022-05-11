عضو الكنيست المتطرّف بن غفير: شيرين أبو عاقلة أصيبت بنيران الإرهابيين

اخر تحديث : 11/05/2022

وفاة شيرين أبو عاقلة
نشر عضو الكنيست الصهيوني المتطرف ايتمار بن غفير صباح اليوم الأربعاء، تغريدة على تويتر تعليقا على استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

وكتب بن غفير ما يلي: « عندما يطلق الارهابيون النار على جنودنا عليهم أن يردوا بإطلاق النار بكامل قوتهم حتى لو كان هناك « صحفيون » في المنطقة من قناة الجزيرة الذين غالبًا ما يقفون عمدًا في منتصف المعركة ويزعجون الجنود وبحسب ما ورد أصيبت في نيران الإرهابيين » .


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