عضو الكنيست المتطرّف بن غفير: شيرين أبو عاقلة أصيبت بنيران الإرهابيين



نشر عضو الكنيست الصهيوني المتطرف ايتمار بن غفير صباح اليوم الأربعاء، تغريدة على تويتر تعليقا على استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة.

وكتب بن غفير ما يلي: « عندما يطلق الارهابيون النار على جنودنا عليهم أن يردوا بإطلاق النار بكامل قوتهم حتى لو كان هناك « صحفيون » في المنطقة من قناة الجزيرة الذين غالبًا ما يقفون عمدًا في منتصف المعركة ويزعجون الجنود وبحسب ما ورد أصيبت في نيران الإرهابيين » .

كلمات البحث :الإرهابيين;الكنيست المتطرّف;بن غفير;شيرين أبو عاقلة