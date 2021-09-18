على إثر وفاة بوتفليقة: تبون يقرر تنكيس العلم الجزائري لمدة 3 أيام

قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم السبت، على إثر وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، تنكيس العلم الوطني لمدة 3 أيام ابتداء من اليوم عبر كامل التراب الوطني، وفق بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية.

يُشار إلى أن عبد العزيز بوتفليقة توفي مساء الجمعة، عن عمر يناهز 84 عاما وسيتم تشييع جثمانه في جنازة رسمية ليدفن في مربع الشهداء بمقبرة العالية.

جدير بالذكر بأن بوتفليقة استمر في سدة الحكم قرابة 20 عاما قبل أن يستقيل من منصبه في أفريل 2019 عقب احتجاجات شعبية مناهضة له.

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