على خطى الإمارات: البحرين تُعلن التطبيع مع الكيان الصهيوني

كشف بيان رسمي مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية، ومملكة البحرين، وكيان الاحتلال الصهيوني صدر اليوم الجمعة، على اتّفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين تل أبيب ومملكة البحرين.

واعتبرت البحرين هذه الخطوة تاريخية تجاه تحقيق السلام في الشرق الأوسط، مؤكدة أن الحوار والعلاقات المباشرة بين المجتمعين الفاعلين، والاقتصادين المتقدمين من شأنه أن يبني على التحول الإيجابي الحالي في الشرق الأوسط، وأن يدعم الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة، وفق زعمها.

وستحضر البحرين استجابة إلى دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمراسم توقيع الاتفاقية بين الإمارات العربية المتحدة وتل أبيب بتاريخ 15 سبتمبر الجاري في البيت الأبيض، حيث سيقوم كل من رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني بتوقيع ما اعتبره إعلان السلام.

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