عمان تسير جسراً جوياً لنقل مواد إغاثية وطبية إلى سوريا

أعلنت سلطنة عمان أنها بدأت اليوم الأربعاء، تسيير جسر جوي لنقل مواد طبية وإغاثية إلى سوريا للمساعدة في مواجهة تداعيات الزلزال الذي ضربها أول أمس.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه « امتثالاً لأوامر السلطان هيثم بن طارق بدأت سلطنة عمان اليوم بتسيير جسر جوي لنقل مواد إغاثية وطبية للمناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب سوريا، لتقديم العون والمساعدة للأشقاء انطلاقاً من واجبها الإنساني » .

وكان سلطان عمان أكد في اتصال هاتفي مع الرئيس السوري بشار الأسد صباح أمس أن السلطنة ستقف مع سوريا في كل ما يلزم لتخطي هذه المحنة، وستقوم بإرسال مساعدات عاجلة لدعم ما تقوم به الحكومة السورية من جهود لتجاوز آثار هذه الكارثة وإغاثة المتضررين منها.

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