فادي قدورة.. أول عربي مسلم في مجلس شيوخ إنديانا الأمريكية

فاز الأمريكي من أصول فلسطينية فادي قدورة بعضوية مجلس شيوخ ولاية إنديانا الأمريكية، ليصبح بذلك أول عربي مسلم في المجلس التشريعي للولاية.
وانتزع قدورة المقعد من منافسه جون روكلشاوس في « المنطقة 30″ التي تغطي أجزاء من الجانب الشمالي الشرقي للولاية.
وأعلن أمس الأربعاء فوز الديمقراطي فادي قدورة على جون روكلشاوس بنسبة 52% إلى 48%.. حيث تقدم قدورة بأكثر من 3800 صوت بعد فرز 98٪ من الأصوات ليلة الأربعاء.
وأصدر قدورة بيانا عبر صفحته على فيسبوك مساء الأربعاء، قال فيه » إنه سيكون أول مسلم يخدم في مجلس شيوخ إنديانا ».
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