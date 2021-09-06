فرار 6 أسرى فلسطينيين من نفق حفروه داخل معتقل «الجلبوع»

أعلنت وسائل إعلام للاحتلال الصهيوني، نقلا عن إدارة سجون الاحتلال، أن 6 أسرى فلسطينيين، تمكنوا من الفرار من سجن الجلبوع قرب بيسان، فجر اليوم الإثنين.

وبحسب وسائل الإعلام الصهيونية، فإن الأسرى تمكنوا من الفرار عن طريق نفق حفروه داخل المعتقل.

والمعتقلون الفارون محكوم عليهم بالسجن مدى الحياة.

وكشفت قناة الغد الفلسطينية، بأن الأسرى تمكنوا من الهرب عن طريق نفق داخل إحدى الزنازين، تم حفره على مدار سنوات عدة، عن طريق معدات بدائية.

وردا على فرار السجناء الستة، قررت سلطات الاحتلال نقل نحو 400 أسير من سجن جلبوع إلى سجون أخرى و وضعت الحواجز الأمنية في مداخل مدينة جنين، فضلًا عن التفتيشات الأمنية الموسعة للسيارات والمارة، ذلك للتوصل إلى من ساعد هؤلاء الأسرى في الهرب.

من جهتها، طالبت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، المؤسسات الحقوقية والإنسانية، خاصة اللجنة الدولية للصليب الاحمر، بالتوجه فورا الى سجن « جلبوع » والكشف عن مصير أكثر من 400 أسير، نقلوا منه إلى اماكن مجهولة.

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