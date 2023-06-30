فرنسا: أعمال شغب لليلة الثالثة وماكرون يترأس اجتماعا جديدا لخلية الأزمة

شهدت العاصمة الفرنسية باريس وضواحيها يوم الخميس أعمال شغب لليلة الثالثة على التوالي تستمر منذ الثلاثاء بعد مقتل قاصر جزائري برصاص شرطي في نانتير قرب باريس.

في ضوء هذه الأحداث، سيعقد الرئيس إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة اجتماعا جديدا لخلية الأزمة الوزارية عند الساعة 13:00 (الساعة 11:00 ت غ)، حسبما ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.

وقد يختصر ماكرون الموجود في بروكسل منذ الخميس لحضور قمة أوروبية، مشاركته ويعود قبل انتهاء الاجتماعات مع نظرائه. ويعقد مؤتمرا صحافيا قبل مغادرة مجلس الاتحاد الأوروبي.

وكان الرئيس الفرنسي قد عقد صباح الخميس أول اجتماع طارئ في وزارة الداخلية مع الوزراء ومديري الإدارة المعنيين، قبل مغادرته إلى بروكسل. وكان قد ندد بالعنف « غير المبرر ».

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