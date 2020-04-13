فرنسا: التمديد في الحجر الصحي إلى غاية 11 ماي

أعلن الرئيس الفرنسي « إيمانويل ماكرون » مساء اليوم الاثنين، الحجر الصحي المفروض في فرنسا للحد من تفشي فيروس كورونا لغاية 11 ماي المقبل مع الإبقاء على إغلاق عدد من المؤسسات لوقت أطول.

واعتبر ماكرون أن فرنسا تمكنت من مواجهة الفيروس رغم أنها لم تكن على استعداد كاف.

يذكر أن فرنسا سجلت اليوم الاثنين، 574 حالة وفاة جديدة لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 14967 بهذا الوباء.

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