فرنسا: الحكم على المتهم بصفع ماكرون بالسجن لـ 18 شهرا

أصدر القضاء الفرنسي اليوم الخميس، قرارا ضدّ داميان تاريل (28 عاما)، المتهم بصفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقضي بالسجن 18 شهرا مع إيقاف تنفيذ 14 منها.

وحسب أليكس بيرين المدّعي العام لمنطقة فالنس فقد وجهت لتاريل تهم تتعلّق بممارسة « أعمال عنف، لم تتسبّب بعجز، ضدّ شخص يتولّى سلطة عامة ».

وأقر داميان تاريل (28 عاما) بصفع ماكرون خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى منطقة دروم بجنوب شرق البلاد لكنه أبلغ المحققين بأن فعلته لم تكن مع سبق الإصرار.

وكان أليكس بيرين المدّعي العام لمنطقة فالنس قد أعلن مساء الأربعاء أنّ رفيقاً لهذا المتّهم أوقف معه الثلاثاء ويدعى آرثر س. « سيصدر بحقّه أمر استدعاء للمثول أمام المحكمة في نهاية النصف الثاني من عام 2022 بالتّهم المتعلّقة بالحيازة غير المشروعة لأسلحة » عُثر عليها في منزله.

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