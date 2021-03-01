فرنسا: الحكم على ساركوزي في «قضية التنصت» بالسجن 3 سنوات

أصدر القضاء الفرنسي اليوم الاثنين، حكمه في قضية « التنصت » التي تورط فيها الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي ومحاميه تييري هرتزوغ وقاضي التحقيق السابق جيلبير أزيبير.

حيث أمر بسجن ساركوزي لمدة 3 سنوات بينهم سنة مع النفاذ بتهم الفساد واستغلال النفوذ.

وأصدرت المحكمة حكمها الذي يتمثل في إدانة الرئيس السابق في جريمتي الفساد واستغلال النفوذ وقضت المحكمة بسجن الرئيس السابق ثلاث سنوات بينها اثنتان مع وقف التنفيذ.

ولن يدخل ساركوزي السجن رغم هذا الحكم لأن هذه العقوبة تطبق عادة في فرنسا للأحكام التي تزيد عن سنتين.

كلمات البحث :الحكم;ساركوزي;فرنسا