فرنسا: تعيين جان كاستكس رئيسا للوزراء

أعلنت الرئاسة الفرنسية في بيان لها اليوم الجمعة، تعيين جان كاستكس (55 عاما) رئيسا جديدا للوزراء، خلفا لإدوار فيليب الذي قدم استقالة حكومته لإيمانويل ماكرون في وقت سابق اليوم وقبلها.

ويشغل كاستكس منصب عمدة براد في إقليم البرينيه الشرقية (أقصى جنوب غرب فرنسا).

وقد تم تكليف كاستكس بتشكيل حكومة جديدة.

وكان كاستكس البالغ من العمر 55 عاما مساعدا سابقا للرئيس نيكولا ساركوزي (2007-2012)، وهو ينتمي لحزب « الجمهوريون » ويرأس بلدية براد في جنوب غرب فرنسا، كما عُين منذ أفريل مفوضا مشتركا بين الوزارات لشؤون رفع إجراءات العزل.

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