فرنسا: توقيف نحو ألف شخص خلال ليلة رابعة من الاحتجاجات

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية صباح اليوم السبت، أن الشرطة أوقفت 994 شخصا في أنحاء البلاد، وذلك خلال ليلة رابعة من أعمال الشغب التي اندلعت إثر مقتل القاصر نائل برصاص شرطي خلال تدقيق مروري بنانتير بضواحي باريس الثلاثاء الماضي.

وكان قد تم نشر 45 ألف شرطي ودركي وبعض المركبات في المدن المختلفة لاحتواء أعمال الاحتجاجات.

وتسببت أعمال العنف، التي أُضرمت خلالها النيران في بعض المباني والسيارات بالإضافة إلى نهب بعض المحال، في وضع الرئيس إيمانويل ماكرون في أكبر أزمة خلال فترة رئاسته منذ احتجاجات السترات الصفراء التي اندلعت في 2018.

وقالت الوزارة في حصيلة لا تزال مؤقتة إن « 79 شرطيا ودركيا أصيبوا بجروح » وأضافت أن النيران أضرمت في حوالى 1350 سيارة، فيما تعرض 234 مبنى للحرق أو التخريب وأحصي 2560 حريقا على الطرقات العامة.

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