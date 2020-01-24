فرنسا تُعلن تسجيل إصابتين بفيروس «كورونا الجديد»

أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية « أنياس بوزين » خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الجمعة، عن تسجيل حالتين مصابتين بفيروس كورونا الجديد في فرنسا، لتكون باريس أول دولة يدخلها الفيروس الذي انتشر في الصين في أوروبا.

وكشفت الوزيرة بأن الحالة الأولى تتعلق بمريض تم نقله إلى المستشفى بمدينة بوردو والثانية في باريس، مؤكدة أن السلطات ستبذل قصارى جهدها « لاحتواء » انتشار الفيروس.

يشار إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية .

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