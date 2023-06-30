فرنسا تُعلن نشر عربات مدرعة للدرك من أجل احتواء الاحتجاجات

أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن اليوم الجمعة، نشر عربات مدرعة للدرك لاحتواء أعمال الشغب والاضطرابات التي تشهدها أنحاء مختلفة من فرنسا لليوم الثالث على التوالي في أعقاب مقتل قاصر برصاص شرطي.

وقد عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم اجتماعا جديدا لخلية الأزمة الوزارية في باريس.

وعاد ماكرون إلى العاصمة الفرنسية قبل انتهاء قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل لحضور الاجتماع. وأكد ماكرون في خطاب له أن سيعزز الحضور الأمني في مناطق الشغب، كما دعا مواقع التواصل إلى حذف مشاهد الشغب « الحساسة » ، منددا بما اعتبره استغلالا غير مقبول لوفاة نائل.

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