فرنسا: ماكرون يُعلن إعادة فتح جميع المتاجر في 28 نوفمبر



أعلن الرئيس الفرنسي « إيمانيول ماكرون » في كلمة له مساء اليوم الثلاثاء، إعادة فتح جميع المتاجر في 28 نوفمبر، مشيرا إلى أن بلاده تجنبت الأسوأ في جائحة كورونا.

وأعلن ماكرون عن تخفيف إجراءات الحجر الصحي الشامل المفروض منذ 30 أكتوبر، عبر تطبيق ثلاث مراحل: المرحلة الأولى ابتداء من السبت 28 نوفمبر، والثانية في 15 ديسبمر وخلال أعياد الميلاد ورأس السنة والثالثة في مطلع العام 2021.

وأكد ماكرون أن اللقاح ضد فيروس كورونا لن يكون إجباريا، وأن اللقاحات الأولى ستكون متاحة في فرنسا اعتبارا من نهاية ديسمبر أو بداية جانفي، بشرط أن يتم التحقق من صحتها من قبل السلطات الصحية.

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