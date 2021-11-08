فرنسا: هجوم بسكين على شرطي بكان والمشتبه به جزائري

جدّ صباح اليوم الاثنين، حادث طعن بسكين لشرطي بمدينة كان الفرنسية.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة على تويتر، إن شرطيا أصيب بعد أن تعرض لهجوم بالسلاح في كان جنوب فرنسا، مؤكدا أنه « تم تحييد المهاجم.

وأضاف مصدر من الشرطة لتلفزيون « بي.إف.إم » أن المعتدي حاول مهاجمة شرطي ثان، لكن شرطيا ثالثا كان في السيارة أيضا، أطلق النار عليه فأصابه بجروح خطيرة.

وكشفت مصادر متطابقة لقناة BFM الفرنسية بأن المشتبه به يحمل الجنسية الجزائرية ويبلغ من العمر 37 عاما وغير معروف لدى الجهات الأمنية الفرنسية قدم إلى فرنسا في 8 فيفري 2020 من مطار نيس.

من جهتها، أكدت صحيفة « لو فيغارو » الفرنسية أن المشتبه به « لديه تصريح إقامة في إيطاليا ».

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