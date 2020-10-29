فرنسا: 3 قتلى على الأقل في هجوم بسكين بمدينة نيس

قتل 3 أشخاص على الأقل بينهم امرأة قطع رأسها وأصيب عشرات آخرين في هجوم بسكين وقع صباح اليوم الخميس، بالقرب من كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية.

وذكرت مصادر من الشرطة الفرنسية أنها أوقفت منفذ الهجوم، وقررت نيابة مكافحة الإرهاب فتح تحقيق في « قتل » و »محاولة قتل » بعد الهجوم.

وكان مصدر أمني فرنسي قال في تصريح لقناة فرنس 24، إن الهجوم وقع حوالى الساعة التاسعة (08,00 ت غ) بالقرب من كنيسة نوتردام في نيس.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة على تويتر عن عقد « اجتماع أزمة » ، كما تلقت إدارة المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب طلبا للتحقيق في الهجوم.

وقال كريستيان إستروزي رئيس بلدية نيس على « تويتر » إن المشتبه فيه بهجوم الطعن يعالج في أحد مستشفيات المدينة حالياً.

من جهته، دعا رئيس البرلمان الأوروبي إلى الاتحاد ضد « الذين ينشرون الكراهية » بعد هجوم نيس.

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