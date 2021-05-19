المقاومة تشن هجوما على مدن للاحتلال برشقات صاروخية وقذائف الهاون

أعلنت « سرايا القدس » اليوم الأربعاء، قصف موقع « مارس » الجديد بشرقي خان يونس، وموقعي « نير عوز » و »صوفا » بقذائف الهاون الثقيلة.

كما أعلنت « سرايا القدس » الجناح العسكري لحركة « الجهاد الإسلامي » عن « قصف مواقع ومغتصبات تجمع أشكول الاستيطاني بعدد من قذائف الهاون والرشقات الصاروخية ».

هذا وأفادت « سرايا القدس » بأنه « تم رصد هبوط مروحيتين للعدو داخل موقع « نير عوز » بعد قصفه من السرايا بقذائف الهاون ».

من جهتها، أكدت « كتائب القسام »، الجناح العسكري لحركة « حماس »، قصفها مستوطنة نير عوز وموقع « أبو مطيبق » العسكري وتحشدا للجنود، شرق المحافظة الوسطى، بقذائف الهاون.

في المقابل، أعلنت هيئة البث الصهيوني « كان » بأنه « تم رصد 7 قذائف فلسطينية سقطت داخل بلدة في أشكول »، لافتة إلى « وقوع أضرار بالمنازل »، فيما أكد جيش الاحتلال وقوع هجوم صاروخي جديد على مدينتي عسقلان و »كرم أبو سالم ».

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