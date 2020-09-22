فلسطين تتخلي عن حقها في ترؤس مجلس الجامعة العربية بدورته الحالية

أعلن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي في مؤتمر صحفي حول آخر التطورات السياسية عُقد صباح اليوم الثلاثاء، أن دولة فلسطين، قررت التخلي عن حقها في ترؤس مجلس جامعة الدول العربية بدورته الحالية.

وقال المالكي إن « دولة فلسطين عضو في الجامعة العربية وعملت من أجل تعزيز دورها ومكانتها، وإنها لن تتنازل عن مقعدها في الجامعة لان ذلك سيخلق فراغا يمكن ان يولد سيناريوهات مختلفة نحن في غنى عنها في هذه المرحلة الحساسة » .

وأضاف وزير الخارجية الفلسطيني: « لا يشرفنا رؤية الدول العربية تهرول للتطبيع مع الاحتلال خلال رئاستنا لمجلس الجامعة، خاصة أمام انسلاخ الارث التاريخي للجامعة وعملها و انهزام الفكر العروبي ومبادئ العمل العربي المشترك والتخلي عن الالتزام المبدئي بمقررات الأمم العربية وتحديدا مبادرة السلام العربية والرؤية المشوهة والتوصيف المضلل لدولة الاحتلال » .

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