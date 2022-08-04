« فيسبوك » يغلق خاصية التسوق عبر البث المباشر

أعلن موقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك » رسميا أنه سيغلق خاصية التسوق عبر البث المباشر بعد شهرين من الآن، معتبرا ان هذه الخطوة ستساعده في التركيز على الفيديوهات القصيرة، التقليعة الجديدة في عالم « السوشال ميديا ».

وكتب « فيسبوك » على صفحة الأعمال الخاصة به أن خاصية التسوق عبر البث المباشر ستتوقف اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل.

وأوضح الموقع الأزرق موجها حديثه إلى أصحاب الأعمال أنه لن يكون بمقدورهم استضافة أحدث تسوق جديدة أو مجدولة عبر البث المباشر في « فيسبوك » بعد هذا التاريخ.

سيكون بمقدور أصحاب الأعمال استخدام خاصية البث المباشر العادي، ومع ذلك لن يكونوا قادرين على عرض قوائم التشغيل الخاصة بالمنتجات أو وضع علامات خاصة بالمنتجات فيها، بحسب « فيسبوك ».

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