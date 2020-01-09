قبل 3 ساعات من الهجوم: أمريكا كشفت خطة إيران وأخلت القاعدة العسكرية

كشفت صحيفة نيويورك تايمز اليوم الخميس، أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تمكنت من كشف خطة طهران ووجهت تحذيرات إلى البيت الأبيض قبل عدة ساعات من الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة امريكية في العراق ردا على اغتيال قاسم سليماني.

في يوم الثلاثاء ، الساعة 2:00 مساءً ، تم إصدار رسالة عاجلة تضمنت التحذيرات من سيناريوهات محتملة إلى الرد الإيراني على اغتيال قاسم سليماني، بدءاً من إطلاق الصواريخ والقذائف او من خلال هجمات ضد مدنيين امريكيين في الشرق الأوسط وحتى احتمال اقتحام المئات لقاعدة عين الأسد في غرب العراق.

وبعد ثلاث ساعات من الرسالة العاجلة، أطلقت إيران أكثر من 15 صاروخًا باليستيًا على قاعدتين عراقيتين ، بما في ذلك عين الأسد نفسها ، التي تضم نحو 1000 جندي أمريكي وانتهت الهجمات دون وقوع إصابات.

ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز ، فإن أقمار التجسس التي راقبت حركة قاذفات الصواريخ الإيرانية والمحادثات بين مسؤولي الحكومة الإيرانية التي اعترضتها وكالة الأمن القومي (NSA) أشارت إلى أن رد طهران على اغتيال سليماني أمر متوقع في نفس اليوم لا سيما وان القاعدة في عين الأسد لم تكن محمية فقام جيش الولايات المتحدة بإجلاء القوات إلى مواقع محصنة.

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