قتلى وجرحى في انفجار سيارتين مفخختين وسط الصومال

لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون اليوم الأربعاء، في هجومين انتحاريين في اقليم هيران بوسط الصومال .

وقال موقع « الصومال الجديد » إن انتحاريين يقودان سيارتين مفخختين استهدفا منزلا كان يسكنه مسؤولون عسكريون ومقهي في بلدة محاس في اقليم هيران بولاية هيرشبيلي.

وبحسب الموقع أسفر الهجومين عن مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من ذلك بجروح وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات.

وتبنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، المسؤولية عن التفجيرين، مؤكدة أنها قتلت 50 من القوات الحكومية والمليشيات المحلية التي يطلق عليها « أصحاب الإزارات ».

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