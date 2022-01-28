قرار احتلالي ينذر بهدم خزان مياه شرق نابلس

أصدرت المحكمة العليا للاحتلال اليوم الجمعة، قرارًا ألغت بموجبه أمرًا احترازيًا يمنع هدم خزان مياه سعته 250 مترًا مكعبًا في قرية فروش بيت دجن شرق نابلس، تعود ملكيته لمواطن فلسطيني.

وقالت وزارة الزراعة الفلسطينية في بيان صدر عنها، إن « دولة الاحتلال تحارب الفلسطينيين في مياه شربهم ضمن تصعيدها لسياسة التهجير القسري بحقهم » ، موضحةً أن هذا القرار الاحتلالي بهدم خزان المياه يأتي وسط عاصفة ثلجية تضرب البلاد، تسببت في موجة صقيع دمرت غالبية المحاصيل الموسمية في منطقة الأغوار الفلسطينية ».

ولفتت الوزارة إلى أن الخزان أقيم بدعم من الوزارة ضمن مشروع العناقيد الذي تبنته الحكومة الفلسطينية، داعيةً إلى تدخل فوري من المجتمع الدولي والمنظمات الأممية لوقف هذه الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون.

وكانت ما تسمى « الإدارة المدنية » التابعة للاحتلال قد سلمت المواطن صاحب الخزان إخطارا بهدمه في 5 جانفي الجاري، استنادًا إلى القرار العسكري 1797 الذي سنه الاحتلال بهدف تسريع هدم المباني والمنشآت في المناطق الفلسطينية المسماة (ج).

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