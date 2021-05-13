قصف جوي وبري مُكثّف على قطاع غزة

يشن كيان الاحتلال الصهيوني مساء اليوم الخميس، قصفا جويا وبريا مُكثّف على قطاع غزة.

وتسبب هذا القصف العنيف من الجو والبر لمختلف مدن ومخيمات قطاع غزة بانقطاع التيار الكهربائي على مختلف مناطق القطاع، خصوصاً شماله ومدينة غزة.

وكشفت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن خطوط كهرباء رئيسية تعطلت، إضافة إلى توقف وشيك لمحطة التوليد الوحيدة في غزة بسبب منع إدخال الوقود اللازم لتشغيلها عبر معبر كرم أبو سالم التجاري المغلق منذ أيام من سلطات الاحتلال.

وقد تم الليلة، انتشال ضحايا من تحت أنقاض أحد المنازل التي تعرضت للقصف الصهيوني شمالي قطاع غزة .

في المقابل، أكدت القناة العاشرة الصهيونية أنه لا يوجد أي توغل بري لجيش الاحتلال في أي منطقة بغزة.

من جانبها، أعلنت كتائب القسام أنها وجهت الآن ضربة صاروخية كبيرة بـ100 صاروخ لعسقلان المحتلة رداً على استهداف المدنيين الآمنين وقصف البنية التحتية والمنشآت المدنية.

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