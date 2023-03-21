قطر والسعودية: الخميس أول أيام رمضان 2023

اخر تحديث : 21/03/2023
من قبل | نشرت في : السياسة,حول العالم

رمضان

أعلنت قطر والسعودية حلول أول أيام شهر رمضان لعام 1444هـجرياً بعد غد الخميس، قبل أنّ تنضمّ إليهما دول عدّة بدءاً من الإمارات وفلسطين والكويت والبحرين واليمن.
ففي السعودية، أعلنت دائرة الأهلة في المحكمة العليا، أن « الخميس غرة شهر رمضان بعد تعذر رؤية هلاله والأربعاء هو المتمم لشهر شعبان (30 يوما) »، وفق بيان للديوان الملكي نقلته وكالة الأنباء الرسمية « واس ».


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