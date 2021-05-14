قوات الاحتلال تعتقل كمال الخطيب بعد حصار ودهم منزله

اعتقلت شرطة الاحتلال الصهيوني مساء اليوم الجمعة، نائب رئيس الحركة الإسلامية في أراضي 1948 كمال الخطيب، بعد اقتحام منزله في كفر كنا بالجليل.

وذكرت مصادر محلية، أن عناصر الشرطة اعتقلت الخطيب بعد محاصرة منزله، والاعتداء على أفراد عائلته، قبل ان تقتاده إلى جهة مجهولة.

وجرت عملية الاعتقال عشية اليوم الجمعة، بعد مواجهات مع شبان من سكان الحي حاولوا منع قوة الاحتلال من اقتحام منزل الخطيب، لترد القوة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع.

كما جرت العملية بعد حوالي يومين من تلقي القيادي الفلسطيني تهديدا من المخابرات الصهيونية بسبب تواجده في القدس المحتلة التي تشهد منذ مدة توترات ومواجهات بسبب اعتزام سلطات الاحتلال تهجير أسر فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح وبسبب عمليات الاقتحام التي تستهدف المسجد الأقصى.