كتائب القسام تُطلق صاروخ عياش بمدى 250 كيلو متر صوب مطار رامون للاحتلال

أطلقت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وبأمر من قائد هيئة أركانها أبو خالد محمد الضيف اليوم الأربعاء، صاروخ عياش بمدى 250 كيلو متر صوب مطار رامون جنوب فلسطين وبقوة تدميرية هي الأكبر، نصرة للأقصى وردا على اغتيال قادة القسام ومهندسيها بجزءٍ من إنجازاتهم وتطويرهم.

وقال أبو عبيدة الناطق باسم القسام في تصريح له، إن « صاروخ عياش 250 دخل للخدمة ونقول للعدو ها هي مطاراتك وكل نقطة من شمال فلسطين إلى جنوبها في مرمى صواريخنا، وها هو سلاح الردع القادم يحلق في سماء فلسطين نحو كل هدفٍ نحدده ونقرره بعون الله ».

ودعا ابو عبيدة على لسان محمد الضيف شركات الطيران العالمية إلى وقفٍ فوريٍ لرحلاتها إلى أي مطار في نطاق جغرافيا فلسطين المحتلة .

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