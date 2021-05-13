كتائب القسّام: قصف تل أبيب أسهل علينا من شربة الماء

أكد الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس ابو عبيدة اليوم الخميس، أن لا خطوط حمراء اذا تعلق الامر بالرد على الاحتلال الصهيوني اذا تعلق الامر بالدفاع عن القدس.

وقال المتحدث : »قرار قصف تل أبيب والقدس وديمونا وعسقلان وأسدود وبئر السبع وما قبلها وما بعدها أسهل علينا من شربة الماء ».

وأضاف أبو عبيدة للاحتلال: « احشدوا ما شئتم من قوات برا وبحرا وجوا فقد أعددنا لكم أصنافا من الموت ستجعلكم تلعنون أنفسكم ولن تجدوا منا ضعفا أو تراجعا »

كما وجه أبو عبيدة رسالة للعدو المحتل، ورد فيها ما يلي :

« كيانكم الهش يئن تحت ضرباتنا الصاروخية غير المسبوقة في تاريخنا معكم منذ أن سرقتم أرضنا عام 1948 .. لا خطوط حمراء ولا قواعد اشتباك مقدسة ولا حسابات معقدة إذا استُبيح أقصانا وانتُهكت كرامتنا والانتصار لأهلنا ومقدساتنا .. ضرباتنا ستكون حاضرة متى عدتم للعدوان » .

وأكد أبو عبيدة أن كتاب القسام أعدت للصهاينة أصنافا من الموت ستجعلهم ينعلون أنفسهم ولن يجدوا منهم ضعفا أو جزعا أو تراجعا وليس لهم منه إلا السيف والنار .

كما أكد أبوعبيدة لأنصار المقاومة أن لديها المزيد وفي جعبتها الكثير مما يسرهم ويرفع رؤوسهم ويجعلهم يفخرون أمام العالم بمقاومتهم ورجالها وأبطالها .

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