كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات

أعلن جيش كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت « ما يُشتبه أنه صاروخ باليستي عابر للقارات »، اليوم الجمعة، وهو ما علّق عليه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول بالقول: « ننسق مع المجتمع الدولي لكبح جماح بيونغ يانغ ووقف صواريخها الباليستية ».

وصرح مسؤول دفاعي بأن هيئة الأركان العامة في كوريا الجنوبية « تعتقد أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات »، من دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل.

وفي رد فعل، قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن عملية الإطلاق الصاروخية الكورية الشمالية « غير مقبولة إطلاقا »، موضحا أن الصاروخ « سقط في البحر ».

وقال كيشيدا « الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية يبدو أنه سقط في منطقتنا الاقتصادية الخالصة غربي هوكايدو »، مشيرا إلى عدم ورود أنباء عن وقوع أضرار بأي سفن أو طائرات.

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