كوريا الشمالية تُطلق صاروخا باليستيا متوسط المدى وواشنطن تُدين

أطلقت كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء، صاروخا باليستيًا متوسط المدى (IRBM) مرّ فوق اليابان، في أول إطلاق لصاروخ من هذا النوع في 8 أشهر، حسبما أعلنه الجيش الكوري الجنوبي.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية « يونهاب » نقلا عن هيئة الأركان المشتركة أنها رصدت عملية الإطلاق من إقليم جاغانغ الشمالي، مشيرة إلى أن الصاروخ طار نحو 4,500 كيلومتر ، وبلغت ذروة ارتفاعه 970 كيلومترا بسرعة قصوى 17 ماخ.

وأضافت الهيئة أن السلطات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان تحليلاً مفصلاً للتحقق من تفاصيل الصاروخ.

من جهتها، استنكرت الولايات المتحدة عملية إطلاق الصاروخ، وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي « أدريان واتسون » في بيان إن « هذا العمل يزعزع الاستقرار، ويظهر تجاهل كوريا الشمالية لقرارات مجلس الأمن الدولي ومعايير السلامة الدولية ».

يذكر أن آخر إطلاق لكوريا الشمالية لصاروخ من النوع نفسه كان في جانفي الماضي ، وهو صاروخ هواسونغ- 12، والذي طار 800 كيلومتر على ارتفاع بلغ 2,000 كيلومتر.

كلمات البحث :صاروخ;كوريا الشمالية;واشنطن