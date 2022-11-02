كوريا الشمالية تُطلق 10 صواريخ باليستية وجارتها الجنوبية تردّ بصواريخ أرض-جو



أطلقت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، 10 صواريخ باليستية في اتجاه البحر الشرقي، سقط صاروخٌ منها قرب المياه الإقليمية لسيؤول.

وأعلنت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أنّه للمرّة الأولى منذ تقسيم شبه الجزيرة الكورية، سقط صاروخ باليستي من كوريا الشمالية قرب المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية.

ورداً على صواريخ كوريا الشمالية، قال الجيش الكوري الجنوبي إنّه أطلق صواريخ أرض-جو في اتجاه المياه الدولية شمالي خط الحدود مع بيونغ يانغ.

يذكر أنّ بيونغ يانغ أجرت سلسلة اختباراتٍ هذا العام على الرغم من العقوبات، بما في ذلك اختبار صاروخ بالستي عابر للقارات للمرة الأولى منذ العام 2017.

من جهته، دعا الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول إلى اجتماعٍ طارئ لمجلس الأمن الوطني، مؤكدا أنّ « استفزازات كوريا الشمالية هي غزو للأراضي من خلال صاروخ عبر خط الحد الشمالي للمرة الأولى منذ تقسيم » شبه الجزيرة.

يأتي ذلك تزامنا مع مناورات جوية مشتركة واسعة النطاق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، بدأت يوم الاثنين وتستمر لخمسة أيام.

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