لارتكابها أخطاءً: وزيرة الدفاع الألمانية تعلن استقالتها

قدمت وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت اليوم الاثنين، استقالتها من منصبها، بعد أن واجهت -على مدى أشهر- انتقادات شديدة لأدائها واتهامات بارتكاب أخطاء عدة.

وقال بيان لوزارة الدفاع إن لامبرخت البالغة من العمر 57 عاما طلبت من المستشار أولاف شولتز إعفاءها من منصبها.

وكتبت الوزيرة المستقيلة في البيان « تركيز وسائل الإعلام على شخصي، على مدار أشهر، لا يكاد يسمح بإصدار تقارير موضوعية أو إجراء نقاش بشأن جنود الجيش أو تحديد مسارات سياسية أمنية لصالح مواطني ألمانيا. يجب أن يكون العمل القيّم، الذي يقوم به جنودنا وعديد من الأشخاص المتحمسين في هذا المجال، في المقدمة. لهذا السبب قررت ترك منصبي ».

كلمات البحث :أخطاء;استقالة;وزيرة الدفاع الألمانية