لا مثيل له.. قوات الإنزال الروسية تتسلم سلاح «الشمس الحارقة»

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الاثنين، أنه « لأول مرة في تاريخ القوات المحمولة جوا، تم اليوم في مقاطعة ساراتوف، تزويد أحد التشكيلات لقوات الحماية من الإشعاعات والمواد الكيميائية والبيولوجية بأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة المحدثة TOS-1A ».
وصرح مدير جهاز الحماية من الإشعاعات والمواد الكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المحمولة جوا، العقيد أليكسي غونشاروف، بأن هذه الأنظمة « ليس لها مثيل في الترسانات الغربية للأسلحة »، وهي « تثير الذعر في أعدائنا ».
وأضاف: « أنا واثق من أن استخدامها سيقرب انتصارنا ».
كلمات البحث :الشمس الحارقة;قوات الإنزال الروسية
نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.