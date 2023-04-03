لا مثيل له.. قوات الإنزال الروسية تتسلم سلاح «الشمس الحارقة»



أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم الاثنين، أنه « لأول مرة في تاريخ القوات المحمولة جوا، تم اليوم في مقاطعة ساراتوف، تزويد أحد التشكيلات لقوات الحماية من الإشعاعات والمواد الكيميائية والبيولوجية بأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة المحدثة TOS-1A ».

وصرح مدير جهاز الحماية من الإشعاعات والمواد الكيميائية والبيولوجية التابعة للقوات المحمولة جوا، العقيد أليكسي غونشاروف، بأن هذه الأنظمة « ليس لها مثيل في الترسانات الغربية للأسلحة »، وهي « تثير الذعر في أعدائنا ».

وأضاف: « أنا واثق من أن استخدامها سيقرب انتصارنا ».

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