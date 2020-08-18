لبنان: إدانة سليم عياش في قضية اغتيال رفيق الحريري

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القبض على شاهد سوري في قضية اغتيال "رفيق الحريري" أعلنت يوم أمس الأحد، مجموعة تنتمي إلى "الجيش السوري الحر" عبر نشر شريط فيديو على "شبكة الانترن ...

بعد نحو 9 سنوات على اغتياله..انطلاق محاكمة قتلة "الحريري" في لاهاي انطلقت اليوم الخميس، أولى جلسات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي لمحاكمة المتهمين الـ5 م ...