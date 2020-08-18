لبنان: إدانة سليم عياش في قضية اغتيال رفيق الحريري

أدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان اليوم الثلاثاء، اللبناني سليم عياش في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري العام 2005 بعد محاكمة استمرت ستة أعوام.
وقال رئيس المحكمة القاضي ديفيد راي إن « غرفة الدرجة الأولى تُعلن عياش مذنبا بما لا يرقى اليه الشك بوصفه مشاركا في تنفيذ القتل المتعمد لرفيق الحريري، عياش مذنب بارتكاب عمل ارهابي عبر أداة متفجرة وقتل رفيق الحريري عمدا » .
كما برأت المحكمة حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا من جميع التهم المسندة اليهم.
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