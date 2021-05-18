لليوم الـ9: طائرات الاحتلال تواصل تدمير منازل ومؤسسات غزة

تواصل طائرات الاحتلال الصهيوني منذ ساعات الفجر وحتى ساعات الصباح اليوم الثلاثاء، تنفيذ سلسلة من الغارات الجوية مستهدفة منازل المواطنين ومواقع المقاومة.

وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية معا أن طائرات الاحتلال قصفت عمارة كحيل قرب الجامعة الاسلامية غرب مدينة غزة مع قصف منزل لعائلة الرنتيسي بحي النصر بغزة ومنزلا لعائلة الشواف في بلدة عبسان وموقعين في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وشنت سلسلة غارات جوية عنيفة في محيط منطقة الكتيبة ومجمع أنصار لمباني حكومية ومدنية غربي مدينة غزة، وتصاعد الدخان واشتعال للنار.

وشملت الغارات مكتب أسرى حماس بالضفة الغربية و أراض زراعية في محيط دوار التربية والتعليم شمالي القطاع، وغارة أخرى على منزل غربي منطقة المقوسي غربي مدينة غزة.

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