ليبيا: إيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل وإحالتها على التحقيق

أوقف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية « عبد الحميد الدبيبة » وزيرة الخارجية الليبية « نجلاء المنقوش » عن العمل وأحالها للتحقيق وكلف وزير الشباب » فتح الله الزني » بمهمة بتسيير الوزارة.

وشكل رئيس الحكومة في قرار أصدره يوم الاحد، لجنة للتحقيق مع المنقوش برئاسة وزيرة العدل » حليمة البوسيفي » وعضوية وزير الحكم المحلي ومدير إدارة الشؤون القانونية بمجلس الوزراء .

ونص القرار على التحقيق إداريا مع « المنقوش » بشأن ما ورد في التقرير المقدم لرئيس مجلس الوزراء بخصوص الإجراءات المتخذة من قبلها.

كما نص القرار على إحالة تقرير اللجنة لرئيس مجلس الوزراء في بحر ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار.

وكانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية قد أكدت في بيان، أن ما حدث في روما هو لقاء عرضي غير رسمي وغير مُعَدْ مسبقاً، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي، ولم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات بل أكدت فيه الوزيرة ثوابت ليبيا تجاه القضية الفلسطينية بشكلٍ جَليْ وغير قابل للتأويل واللبس.

ونفت الوزارة في البيان جملة وتفصيلا ما ورد من استغلال من قبل الصحافة العبرية والدولية ومحاولتهم إعطاء الحادثة طابع اللقاء أو المحادثات أو حتى الترتيب أو مجرد التفكير في عقد مثل هكذا لقاءات.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الصهيونية في بيان لها يوم الأحد، أن الوزير إيلي كوهين عقد اجتماعا مع نظيرته الليبية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش في إيطاليا الأسبوع الماضي، على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين.

وقال كوهين في بيان « تحدثت مع وزيرة الخارجية عن الإمكانات الكبيرة للعلاقات بين البلدين »، مضيفاً « نمنح أهمية هائلة للعلاقات مع ليبيا ». كما وصف الاجتماع بأنه كان تاريخيا وخطوة لبناء العلاقات.

وجاء في البيان أن الوزيرين ناقشا العلاقات التاريخية بين البلدين و »إمكانية التعاون بين الدولتين ومساعدات الاحتلال في القضايا الإنسانية والزراعة وإدارة المياه ».

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