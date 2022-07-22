ليبيا: اشتباكات عنيفة في طرابلس

اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة في العاصمة الليبية طرابلس منذ ليلة أمس الخميس، بين جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ضد كتيبة ثوار طرابلس او ما يعرف بجهاز الحرس الرئاسي.

وقد أسفرت الاشتباكات وفقا لوسائل إعلام محلية، عن سقوط عدد من القتلى والجرحى بينهم مدنيين.

وتوقفت الرحلات الجوية من مطار معيتيقة بطرابلس مؤقتا حتى تهدأ الاشتباكات، بسبب استخدام الأطراف المتصارعة لأسلحة ثقيلة.

وقد اندلعت الاشتباكات المسلحة في محيط جزيرة الفرناج ثم اتّسعت رقعتها، وسببها اعتقال جهاز الردع عنصرًا يتبع كتيبة ثوار طرابلس التي يقودها أيوب أبو راس

وقد طالب المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي جميع اطراف الصراع بالوقف الفوري للاشتباكات والعودة لمقراتهم فورا .

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